La civica Chiara Parri "Io, eletta consigliere grazie a quel voto in più"

E’ entrata in Consiglio comunale grazie al riconteggio delle preferenze, che gliene ha assegnata una in più rispetto a Claudio Marignani, ’campione di voti’ della lista Sena Civitas. Così Chiara Parri, 36 anni, dipendente di Mps, sposata e madre di un bimbo di 5 anni, ha visto premiato il lavoro svolto in campagna elettorale.

La sua elezione è stata una sorpresa o se la sentiva?

"Mi sono impegnata a fondo nel cercare voti per la lista. Per me, che sono alla prima esperienza, è stata una sorpresa arrivare pari merito con un ’veterano’ come Claudio Marignani. Credo che gli elettori abbiano premiato il mio lavoro e i miei valori".

Perché ha scelto Sena Civitas?

"Perché è una lista civica. Sono cattolica praticante, tengo lezioni di catechismo da quando avevo 15 anni e sono iscritta a un’associazione di volontariato, inoltre mi impegno nella parrocchia dei Cappuccini. In campagna elettorale ho portato questi valori, non mi sono nascosta".

Ha parlato con Claudio Marignani?

"Ci sentiamo spesso. Lui aveva già programmato che non avrebbe fatto il consigliere per cinque anni. La sua intenzione era dimettersi in estate. Nel frattempo lui e Pietro Staderini mi hanno spiegato come funziona la macchina consiliare. Il riconteggio delle schede ha solo accelerato i tempi del mio ingresso in aula".

Al ballottaggio Sena Civitas si è schierata con Nicoletta Fabio. Lei dove siederà?

"Sui banchi dell’opposizione, ma voterò con la maggioranza".

Perché ha vinto Nicoletta Fabio?

"Ha fatto emergere la discontinuità dal passato, presentandosi come una civica sostenuta dal centrodestra. Questa è stata la mossa vincente".

Come affronterà la prima seduta consiliare?

"Tenendo i piedi per terra. Ho tanta voglia di lavorare e impegnarmi".

Cristina Belvedere