’La città per Stefano’ Murales dedicato a Lotti

Poggibonsi si prepara all’inaugurazione del murales dedicato a Stefano Lotti. Domani alle 12 in via Vallepiatta sarà illustrata l’opera del collettivo 400 Drops e interverranno all’evento pure alcuni compagni di squadra di Stefano, del periodo giallorosso della seconda metà degli anni Ottanta. Ha annunciato la partecipazione anche Davide Cei, che insieme con Stefano Lotti e con altri Leoni dell’area pisano-labronica (Biagiotti, Gambuzza, Mirabelli, Di Prete, Mattolini) visse quotidianamente l’epoca dei viaggi in treno verso lo stadio di Poggibonsi per gli allenamenti, diretti da Uliano Vettori, e le partite del campionato Interregionale.

"Per noi del gruppo di allora è un piacere ricordare un amico speciale come Stefano – afferma Cei, oggi tecnico federale della nazionale Under 16 reduce da successi in ambito Uefa – e in più, dalle immagini circolate in questi giorni, sento di rimarcare fin da adesso il valore dell’omaggio grafico da parte degli artisti".

Meno di due anni fa, l’idea lanciata attraverso i social con l’immediata adesione dei tifosi della gradinata e dell’Unione sportiva Poggibonsi. Il Comune ha ottenuto il finanziamento in virtù di un bando regionale (è atteso per l’occasione il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo), mentre la regia dell’operazione con il nome ’La città per Stefano’, è stata poi affidata a Mixed Media, associazione presieduta da Matteo Ceccherini e impegnata da anni sul territorio in attività di rigenerazione urbana.

Paolo Bartalini