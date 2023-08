’La ciotola è servita’ Gara di solidarietà per cani e gatti "La ciotola è servita": Etruria Retail e ENPA organizzano una colletta alimentare nei supermercati Carrefour per fornire cibo ai piccoli amici. Dal 17 al 27 agosto i clienti potranno donare prodotti per cani e gatti. I volontari dell'ENPA distribuiranno gli alimenti.