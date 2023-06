La Chigiana premia le colonne sonore

L’Accademia Chigiana, in collaborazione con Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, presenta a Siena l’evento conclusivo del Chigiana Film Scoring Intensive Program. Domani alle ore 16 presso il Cinema Nuovo Pendola di Siena saranno presentati e premiati i lavori di composizione, orchestrazione e sound design realizzati dai dieci allievi partecipanti alla seconda edizione del prestigioso corso internazionale di musica per film, realizzati con l’impiego delle tecnologie più avanzate per il suono applicate alla cinematografia. Dopo 3 settimane di lavoro, con uno staff che annovera i migliori docenti e professionisti del settore molti dei quali provenienti dal mondo di Hollywood, i giovani compositori (professionisti e studenti), presenteranno al pubblico 10 clip video.