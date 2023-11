La Chigiana piange Temirkanov

L’Accademia Musicale Chigiana, si annuncia in una nota, "con profonda tristezza si unisce al cordoglio del mondo della musica e dello spettacolo per la scomparsa del grande direttore d’orchestra Yuri Temirkanov, Maestro amatissimo e acclamato dal pubblico di tutto il mondo. Il suo stile inconfondibile era caratterizzato da sensibilità e raffinatezza straordinarie. A Siena Temirkanov fu protagonista di quattro memorabili concerti organizzati dall’Accademia Chigiana per le Settimane Musicali Senesi: con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in chiusura della 59a edizione, il 19 luglio 2002, sempre con l’Orchestra e questa volta anche con il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 6 luglio 2004 in occasione della chiusura della 61a edizione; con l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, il 7 luglio 2008 e il 10 luglio 2012, in occasione dell’apertura della 65ª e della 69ª edizione delle Settimane Musicali Senesi".

La Chigiana ricorda lo "straordinario direttore e formidabile didatta. Temirkanov è stato docente all’Accademia Chigiana del corso di Direzione d’orchestra dal 1995 al 1996. Tra i suoi allievi di quegli anni anche il maestro Luciano Acocella, attuale docente del corso di Direzione d’Orchestra, diretto dal maestro Daniele Gatti".