La casa di Fratelli d’Italia Inaugurata la nuova sede

"Questa struttura vuole essere un riferimento per i poggibonsesi". Manfredi Biotti, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, espone in questi termini gli intenti del partito in ambito locale aprendo la manifestazione inaugurale della sede di piazza Indipendenza. "Un luogo per ascoltare le rimostranze dei cittadini in merito ai problemi di Poggibonsi. Non per screditare l’operato dell’amministrazione comunale, ma per individuare delle soluzioni su varie questioni, dai rifiuti alla viabilità, volendo fare qualche esempio", aggiunge Biotti. Creare insomma un gruppo che lavori per Poggibonsi con coerenza e disponibilità.

Questo in sintesi l’obiettivo dichiarato ieri dopo il taglio del nastro. Un momento in cui gli intervenuti si sono soffermati su vari aspetti, allargando il campo dalla realtà della Valdelsa ai temi di maggiore attualità della politica interna. Presenti anche i parlamentari Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, e Francesco Michelotti, davanti a una platea di simpatizzanti, di militanti e dirigenti, come il poggibonsese Gianni Martinucci.

"Il bene comune al primo posto", ha detto Michelotti, rilevando che a Poggibonsi un partito della destra non aveva un proprio spazio per gli iscritti dal tempo della sezione di Alleanza nazionale nel centro storico.

"L’apertura di una sede è sempre un evento fondamentale – ha detto Donzelli –, questa superficie deve essere vissuta nel tempo. Non si tratta di un’attività da portare avanti per un arco limitato, da oggi alle elezioni amministrative. Perché la politica è esperienza e sacrificio".

Paolo Bartalini