La cartolina da Sheffield: "I Licei Poliziani sono un’eccellenza europea"

"Ora che faccio parte del team che si occupa delle ammissioni all’università incontro centinaia di studenti, provenienti da ogni angolo del globo, e ho avuto la conferma che i Licei Poliziani non hanno nulla da invidiare alle scuole superiori di tutto il mondo". È la cartolina di mezza estate, positiva e rassicurante, che giunge da Sheffield, città inglese di 500.000 abitanti, presso la cui università insegna Giacomo Torelli, 36 anni, ingegnere di Acquaviva di Montepulciano. "Dobbiamo tenere presente che la nostra è un’isola felice, per le opportunità che offre - prosegue Torelli -, soprattutto nella musica e nello sport. Poi ci sono gli insegnanti, che a scuola non ti frenano ma ti incitano".

Un parere attendibile quello del giovane docente di meccanica computazionale, a Sheffield ormai da cinque anni, con un contratto a tempo indeterminato, che all’insegnamento affianca la ricerca. "Lavoriamo ad un progetto europeo triennale – spiega Giacomo –, nel mio gruppo ho cinque dottorandi e due ricercatori, cinesi, iraniani, arabi, greci e dello Sri Lanka. E’ rappresentato tutto il mondo".

Dopo la maturità scientifica, Torelli si è laureato a Firenze in ingegneria civile e, per la preparazione di una parte della tesi magistrale, ha trascorsi alcuni mesi a Londra, con l’Erasmus. "È curioso che a Londa abbia studiato il comportamento strutturale di edifici storici in muratura, applicato alle torri di San Gimignano - osserva divertito Giacomo -. Ma quell’esperienza mi ha portato a orientarmi verso la prosecuzione degli studi all’estero".

Così Giacomo, che i compagni di liceo ricordano brillantissimo ma mai "secchione" e che fino alla maturità si è diviso tra scuola, calcio e musica, ha trascorso tre anni a Manchester; poi, per due anni, si è trasferito a Cambridge, come ricercatore associato, prima di aggiudicarsi la cattedra a Sheffield, un’università che ha 30.000 studenti e che vive insimbiosi con la città. "Posso dire di lavorare molto - racconta Torelli - ma svolgo un’attività che mi piace e mi appassiona, in una bellissima università, quindi non sento né la fatica né il sacrificio. Poi, appena posso, monto in sella alla mia bici, italianissima fino all’ultimo componente, e vado alla scoperta delle meravigliose colline del Peak District.

Un italiano è considerato, di default, soprattutto un intenditore di cibo e di vino: quindi è invariabilmente mia la responsabilità della scelta dei posti dove mangiare. C’è anche chi bussa al mio ufficio, per gustare un buon caffè. Ma soprattutto ho dovuto imparare a fare la pizza: così riunisco a casa mia il team, felice di poter gustare un piatto veramente universale".

Diego Mancuso