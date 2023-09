La carica dei novemila. Eroica, evento mondiale

I riflettori tornano a illuminare la ‘Woodstock’ del ciclismo eroico: Gaiole in Chianti scalda i muscoli, per la 26esima edizione dell’Eroica, la manifestazione che dal 1997, su idea di Giancarlo Brocci, unisce la passione per i pedali, alla bellezza del territorio, l’ammirazione per le imprese dei grandi campioni della storia, degli usi, dei costumi e delle tradizioni di un tempo, all’amore per l’ambiente, nel nome della sostenibilità e del riutilizzo.

Novemila gli iscritti, provenienti da ogni parte del pianeta, tra cui tanti giovani, sempre più appassionati, che sabato 30 settembre e domenica primo ottobre, ‘viaggeranno nel tempo’. E che, come lo scorso anno, diverranno protagonisti del piccolo schermo: la Rai trasmetterà l’evento della domenica dalle 9 alle 9,40 su Rai3 e dalle 9,45 alle 12 su RaiSport. Alla conduzione si alterneranno giornalisti e tantissimi ospiti. Ad accoglierli nel ‘Salotto Eroica’ Giancarlo Brocci. Nella stessa giornata andranno in onda anche i servizi realizzati nei giorni precedenti. Anche Canale 3 assicurerà ampia copertura con servizi e dirette fin dal venerdì.

In questa edizione non mancheranno, poi, le sorprese: le ex cantine Ricasoli, ‘Casa Eroica’, costituiranno il centro dell’universo a pedali, il villaggio, completamente ridisegnato, ruoterà intorno a ‘Base Eroica’. Inoltre, la novità, Casa Eroica sarà aperta tutto l’anno.

Sarà gestita da Opera Laboratori, con il supporto di Eroica e del Comune di Gaiole, uniti in un progetto che prevede la nascita di Casa Gaiole, un centro culturale e di accoglienza per turisti e ciclisti. Tante anche le iniziative correlate, il Concorso d’Eleganza, il Concorso Barba e Baffi, il Registro delle Bici Eroiche per un festival che vede protagonisti anche Terra Eroica e il Ciclo Club Eroica. Il venerdì in scena i giovanissimi della Mini Eroica ‘Luciano Berruti’ e la Social Ride hosted by Santini del Ciclo Club Eroica, mentre il Mercatino Eroico invaderà Gaiole.

Il sabato via alle corse (confermati i cinque percorsi e il passaggio e la sosta in piazza del Campo); i ciclisti con le bici costruite prima del 1930 partiranno alle 4,30, poi tutti gli altri, per coprire le due distanze più lunghe. Domenica i ciclisti dei percorsi più brevi si godranno lo spettacolo delle strade bianche. Sabato e domenica, per chi non vorrà o potrà pedalare, la camminata di 7 km ‘Eroici a piedi’, aperta a tutti, curata dall’associazione ‘Chianti storico’. Il Comune di Gaiole ha rafforzato i servizi per rendere ancora più gradevole il soggiorno di ciclisti e ospiti. Saanno attivi collegamenti garantiti da Autolinee Toscane grazie al sostegno di Comune e Regione.

