La Cappella e la fontana colorate in quattro notti per le malattie rare

Monumenti illuminati per quattro notti da colori diversi per sensibilizzare la cittadinanza sulle malattie rare. Lo ha deciso la giunta, su proposta dell’assessore alla sanità Giuseppe Giordano. Domenica 8 ottobre la Cappella di Piazza del Campo si colorerà di turchese per la Giornata Internazionale della Dislessia, il 9 ottobre di verde per la Giornata Mondiale sulle sindromi Pans e Pandas. Il 9, 10 e 11 ottobre sarà la Fontana di San Prospero a colorarsi di verde per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Il 10 ottobre Cappella colorata di blu nella Giornata Europea della Sindrome X Fragile.