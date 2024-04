"La banca attrae talenti. Nuove energie nella rete"

"L’altissimo numero di candidature che abbiamo ricevuto nella prima giornata dalla pubblicazione sul sito della banca dell’annuncio per le nuove posizioni all’interno della nostra Rete commerciale su gran parte del territorio nazionale è un’ulteriore importante conferma di quanto Monte dei Paschi di Siena sia tornata ad essere una banca competitiva sul mercato, anche quando si tratta di attrarre talenti di giovane età. Questo nuovo processo di selezione è un altro segnale del cambiamento che sta vivendo la banca e che ha portato e sta portando importanti risultati".

E’ entusiastico il commento di Fiorella Ferri, Chief Human Capital Officer di Banca Mps. E ha tutte le ragioni per esserlo. "I prossimi ingressi consentiranno al Monte di aggiungere ulteriore energia a una Rete - continua la ’capa’ delle risorse umane - che è sempre stata molto motivata e altrettanto determinata nell’attenzione ai clienti. Oggi lavorare in banca significa soprattutto mettere a frutto le competenze tecniche acquisite negli anni di studio coniugandole con alcune precise caratteristiche, quali l’intraprendenza, la capacità di lavorare in team e l’orientamento all’apprendimento continuo: tutti aspetti che una risorsa giovane che abbia voglia di mettersi in gioco può mettere a frutto nella nostra banca, nel rispetto di quei valori di etica, trasparenza e disciplina, accompagnati da tanta passione, che sono le fondamenta del Monte".

Parallelamente le cinque sigle sindacali dei coordinamenti del gruppo Mps hanno inviato la loro nota di commento: "Ieri l’Azienda ha pubblicato on-line il bando per la selezione di nuovo personale destinato alla Rete commerciale su tutto il territorio nazionale. Questa tornata di assunzioni dà avvio all’impegno aziendale che queste organizzazioni sindacali, con lungimiranza, hanno ottenuto con accordi in materia sottoscritti in un periodo in cui si dava poco credito al futuro del nostro gruppo. Abbiamo chiesto all’Azienda che questi primi ingressi possano essere realizzati, in gran parte, prima del periodo estivo, per iniziare a dare quanto prima sollievo alle filiali in grave difficoltà di organico, consentendo anche i successivi avvicinamenti di molti colleghi che ora lavorano lontano dalla propria residenza. Riteniamo questa iniziativa - è l’epilogo dei sindacati - solo il primo passo verso la realizzazione degli obiettivi fissati sulla ripresa del processo di rafforzamento dei livelli occupazionali, che hanno così fortemente risentito negli ultimi anni degli imponenti ridimensionamenti degli organici, obbligati dai vincoli degli organismi di Vigilanza".