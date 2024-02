L’8 Marzo va in scena ’G(ive) Y(our) M(ost)’. Raccolta fondi per la Fondazione Veronesi

Le palestre Fuori Asse, Gymnica2000, President, Si Move e The Lab dedicano l’intera giornata dell’8 marzo alla raccolta fondi per i tumori femminili a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi. Il rosa della Pittarosso diventa dunque il colore giallo delle mimosse grazie alle istruttrici che saranno a disposizione alla Villa delle Volte di Vicobello, location che per l’occasione ospita nella sua splendida cornice dalle 8.30 alle 18.00 una serie di lezioni. Basta iscriversi e portare il tappetino, a ciascun partecipante verrà regalata la sacca con i gadget dei numerosi sponsor. L’evento si chiama Gym, acronimo di Give Your Most (dai il massimo) e prevede sessioni di yoga, pilates, corpo libero e stretch&tone con le migliori insegnanti della città.

L’iniziativa arriva dopo il successo ottenuto dall’evento benefico organizzato la settimana scorsa negli spazi dell’ex caserma Santa Chiara dove si sono celebrate le nozze tra sport e solidarietà con una raccolta fondi a favore delle palestre alluvionate di Campi Bisenzio e Pontedera.