L’8 febbraio riapre il ponte della Casanova

Fine della telenovela. Sabato 8 febbraio sarà riaperto al transito veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia il ponte della Casanova, a Buonconvento, chiuso dal 6 settembre 2023, con pesanti disagi per il territorio, fortemente penalizzato dalla chiusura per la messa in sicurezza della struttura. L’intervento di manutenzione straordinaria, tribolatissimo e protrattosi più del previsto, è costato in tutto, un milione e 565 mila euro.

"Un intervento avviato a settembre 2023 e che ha riguardato in una prima fase di lavorazioni articolate sul piano viario che si erano concluse nel mese di novembre- spiega l’amministrazione provinciale -. Una seconda fase, la più complessa, emersa durante l’intervento di rifacimento delle parti esterne delle travi secondarie che sorreggevano l’impalcato, ha riguardato la previsione di un nuovo intervento di miglioramento statico della struttura tale da comportare un’integrazione migliorativa del progetto che ne ha protratto inevitabilmente i tempi di esecuzione".

E ancora: "Al termine delle prove di carico effettuate nei giorni scorsi e che hanno dato esito positivo l’intervento ha visto il posizionamento dei guard rail e si concluderà con l’asfaltatura del piano viario. Si tratta di un’opera che rientra nell’attività di monitoraggio e di interventi programmati dalla Provincia nell’ottica della sicurezza infrastrutturale dei ponti".

Marco Brogi