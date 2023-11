Kw Apparecchi Scientifici fa centro. Siglata l’alleanza con Tecniplast

Perfezionato l’ingresso di Tecniplast Spa nel capitale sociale di Kw Apparecchi Scientifici Srl, con l’avvio di una partnership destinata a rafforzarsi nei prossimi anni. "Siamo certi che l’unione delle due aziende, nell’ambito di un più ampio impegno di Tecniplast nel settore dei prodotti da Laboratorio, a seguito dell’acquisizione di altre primarie realtà come Labosystem Srl e Bioair Srl – sottolinea il ceo della società senese, Stefano Fabiani – darà ulteriore impulso all’attività di Kw rendendola ancora più competitiva nel mercato della progettazione, produzione e distribuzione dei dispositivi a temperatura controllata, destinati alla ricerca scientifica, all’industria farmaceutica e al settore sanitario". E ancora: "Le crescenti sfide imposte dal mercato hanno reso necessaria la ricerca di un partner industriale presente a livello globale quale Tecniplast, che possa assicurare sviluppo e crescita attraverso efficaci sinergie e nuovi investimenti in organizzazione e tecnologia – continua Fabiani –. L’unione con Tecniplast garantirà a Kw la possibilità di espandersi sui mercati internazionali e rafforzerà la sua posizione di leader sul mercato nazionale".

Le linee guida del sodalizio sono di assicurare un solido futuro a Kw grazie a una maggiore presenza sul territorio con l’ampliamento del sito produttivo, le conseguenti ricadute positive per i livelli occupazionali e, dunque, i connessi benefici effetti per il tessuto industriale senese in cui l’azienda opera con successo da decenni.

Kw Apparecchi Scientifici è dal 1953 a servizio della ricerca scientifica e dal 1995 è sotto il completo controllo della famiglia Fabiani. Grazie all’esperienza maturata è oggi un’azienda dinamica e tra le società leader sul mercato italiano e internazionale nella progettazione e costruzione di impianti e servizi per la catena del freddo e la termostatazione, nei vari ambiti della bio-medicina, della ricerca scientifica e dell’industria. Kw produce apparecchiature, impianti e servizi per la catena del freddo e per la termostatazione. L’azienda è orientata al miglioramento continuo delle performance di prodotto e di processo per offrire le migliori soluzioni tecnologiche ai settori medico, della ricerca tecnico-scientifica e dell’industria in generale.