Kathleen Chalfant in visita a Siena: "È la città più bella del mondo"

Dal Festival del Cinema di Venezia a Siena. Non ci ha pensato due volta Kathleen Chalfant, premiata come migliore attrice della sezione Orizzonti per il film ’Familiar Touch’. Spentesi le luci dei riflettori nella Laguna, ha deciso con il marito Henry, noto fotografo, di protrarre la permanenza in Italia, per visitare la città del Palio. Chalfant, classe 1945, americana di San Francisco, ha quindi trascorso alcuni giorni a Siena, incontrando l’amica Maria Pia Corbelli, fondatrice del Terra di Siena International Film Festival.

"Tempo fa io e mio marito siamo stati invitati dal regista George Lucas nell’ex convento dei Cappuccini da lui acquistato a Passignano, in Umbria – ha raccontato l’attrice –. A noi piaccino i luoghi ricchi di spiritualità, quindi a Siena abbiamo visitato l’Abbazia di Monte Oliveto".

Chalfant, che parla perfettamente italiano, ha poi ricordato gli anni trascorsi a Roma, dove ha studiato teatro: "All’epoca ero stata per due volte a Siena, anche in occasione del Palio – le sue parole – E’ la città più bella del mondo, perché negli anni ha mantenuto la sua identità unica, non è mai stata deturpata".

L’attrice e il marito hanno affittato un’auto e viaggiato anche alla scoperta delle Crete Senesi, poi sono ripartiti: c’è da presentare il film ’Familiar Touch’ a Londra. "L’anno prossimo spero di venire a Siena per il Palio – la promessa di Chalfant a Maria Pia Corbelli – e di poter essere presente anche la Terra di Siena International Film Festival, naturalmente".

Cristina Belvedere