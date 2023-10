Karolina è Miss Nonna Sponsor Top. Da San Gimignano fino a Rimini per conquistare la prestigiosa fascia

"Brava nonna Karolina. Sei tornata a casa da Rimini con il premio più bello della tua vita con la fascia di Miss Nonna italiana". Potrebbe essere e lo è senz’altro, il ringraziamento a distanza dalla voce dei dieci nipoti che in un modo o nell’altro sono stati semplici spettatori per questo record della giovane nonna. Dunque dalla riviera romagnola riminese di Bellaria l’ultimo evento-spettacolo di fine stagione è salita quasi in punta di piedi la prima miss nonna italiana della terra di San Gimignano nel tradizionale e popolare festival. La nuova prima Nonna italiana sul podio più alto con la fascia di ‘Miss Nonna Sponsor Top’.

Si tratta della signora Karolina Bandinelli, 49 anni. Evento semza ombra di dubbio da incorniciare. Dunque Karolina porta in dote sotto le torri la fascia da miss nonna italiana, mamma di cinque figli e con dieci nipoti. Una nonna da record di origine brasiliana.

Nonna Karolina vive fuori dalle mura di San Gimignano e come detto è tornata da Bellaria Igea Marina di Rimini, con soddisfazione, dopo aver primeggiato alle alla grande fra le finaliste di nonne di tutte le età e da tutta Italia: dalla più giovane di 33 anni alla più ‘grande’ di 66 anni. Hanno fatto passerella a bordo delle auto storiche del Club ‘Auto Moto Amici di Bellaria Igea Marina’ e delle Ferrari della Scuderia ‘Red Passion Italy’, nell’Isola dei Platani, il ‘salotto’ della città, quindi sfilato in abiti eleganti per poi sfidarsi in varie prove. Tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo appunto di ‘Miss Nonna Sponsor Top’.

Una nonna a tempo pieno Karolina Bandinelli, mamma di Willim, Amanda, Wallace, Alana ed Ana Carolina e sono cinque. Nonna, invece dei nipoti Eduarda, Clara, Luisa, Bernardo, Mosè, Pietro, Valentin, Gael, e Martina. E fanno dieci. Tanta roba di questa giovane nonna a tempo pieno di Karolina Bandinelli. Da record dei record. Una bella soddisfazione.

Romano Francardelli