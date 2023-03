Judo Chianciano diventa capitale In arrivo 900 persone tra atleti e staff

Torna a Chianciano Terme, da oggi fino a domenica 2 aprile, l’appuntamento con il Judo e le discipline associate organizzato da Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e cooperativa degli albergatori Cat, per quanto riguarda l’accoglienza turistica, con il patrocinio del Comune di Chianciano Terme. Circa 900 persone, tra atleti e accompagnatori, sono in arrivo nella cittadina termale per l’edizione n.22 dell’evento in programma al Palamontepaschi, dove si prospettano tre giorni con protagonista lo sport. Appassionati di Judo raggiungeranno Chianciano e le sue Terme da ogni parte d’Italia, per partecipare alle lezioni di grandi maestri. Invitato come ospite d’onore in questa edizione è il judoka francese Darcel Yandzi, medaglia d’oro ai Campionati Europei e terzo classificato ai Mondiali nel 1993. In occasione dell’evento, per tutti i partecipanti è previsto uno speciale sconto del 15% per gli ingressi alle Terme Sensoriali e alle Piscine Termali Theia.