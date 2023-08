Jazz and Blues Stasera Chiusura del Festival a Sarteano

Si chiude con un super concerto il sipario della tre giorni del ’Sarteano Jazz and Blues Festival’, giunto alla 34esima edizione e che, come di consueto, si svolge nel centro storico di Sarteano, in provincia di Siena. In questa edizione, che ha visto il rinnovamento della direzione artistica, affidata al maestro Mirco Rubegni, tante le prestigiose proposte che hanno animato il calendario del festival. Questa sera alle 21.30 al chiostro della chiesa di San Francesco (a pagamento, 10 euro) a chiusura del Festival si esibiranno in concerto due musicisti noti a livello mondiale: Gianluca Petrella e Pasquale Mirra (nella foto). Sarà un concerto con strumenti acustici dal timbro diverso, con incursioni nell’elettronica. Il duo atipico di musicisti, infatti, si esprimerà con giochi di equilibri sonori tra melodia, ritmo, armonia ed elettronica.