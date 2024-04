Jacopo Fabbrini racconta il sogno ‘on the road’

Giovani autori (senesi) crescono: Jacopo Fabbrini offre la propria visione del sogno ‘on the road’, targato ovviamente anni duemila e passa, con la pubblicazione del romanzo ‘Then’ edito da Albatros con preziosa prefazione di Barbara Alberti. C’è quindi una nuova e fresca visione di quel sogno, desiderio, anni settanta: quanta Siena nella noia della Phipadelphia di Danny, il protagonista: "Oggi non lo sappiamo e domani neanche", c’è un oceano dietro i personaggi, un oceano di impressioni, ed è il linguaggio di Fabbrini che ci conquista, il modo di inserire la trama negli ambienti, nei risvolti di una trama solo apparentemente semplice, eppure fatta per essere letta con assoluta godibilità. La strada è ancora l’assoluta protagonista: con nuovi interessi ed altre ambizioni i giovani rincorrono il desiderio di un altro mondo, dove contano ancora elementi che ben conosciamo: la fedeltà alle idee, all’amicizia: "Come un tempo, Come giusto. Come sempre. Cambiare il mondo. Cambiare gli altri". Bella avventura editoriale, scrittura immaginifica, frasi spesso lapidarie, incisive, vere, con una concezione del racconto volutamente scarno ma che cela il senso di una spontanea eleganza.

Massimo Biliorsi