Siena, 23 luglio 2024 – Metti un giorno di inizio estate, poco prima del Palio di luglio. Davanti al Duomo di Siena non ci sono ancora le file che scandiscono i giorni della Scopertura del Pavimento. Anche quest’anno per Opera della Metropolitana e per Opera Laboratori l’appuntamento ha fatto registrare un successo di pubblico e di critica. Manca poco più di una settimana alla fine della prima sessione del Pavimento scoperto, il 31 luglio Opera del Duomo darà le cifre dei visitatori. In attesa di riscoprire di nuovo il capolavoro marmoreo, dal 18 agosto al 16 ottobre.

L’evento è un inciso nella storia principale che raccontiamo. Torniamo a fine giugno, dalle parti della Cattedrale. C’è un turista asiatico, vestito informalmente, che si appresta ad entrare. A poca distanza da lui, quattro persone, con le sembianze di guardie del corpo, sembrano guardarlo con estrema attenzione.

Uno dei turisti italiani che sta per entrare viene ’folgorato’ da questa scena. E scatta un paio di foto con il suo cellulare del visitatore cinese che è sul sagrato. Lui è convinto che quel turista sia Jack Ma, il fondatore di Alibaba, il colosso orientale del commercio on line. E’ uno degli uomini più ricchi del mondo, grazie a Alibaba e alle società legate al colosso, ha accumulato una fortuna di 50 miliardi di dollari. Un uomo di successo, la copertina ideale per il comunismo capitalista cinese, che ha coniugato l’onnipotenza del partito al dogma di Deng Xiao Ping, ’Arricchitevi’. Fino al 24 ottobre 2020, quando Jack Ma sparisce nel nulla (era la prassi in quegli anni, centinaia di grandi imprenditori sono ’spariti’ e poi ricomparsi più poveri). Poco dopo Ma si dimette dal consiglio d’amministrazione di Alibaba; aveva lasciato la presidenza e l’incarico di Ceo a Daniel Zhang.

In questi 4 anni Jack Ma ha visitato tanti Paesi fuori dalla Cina, dal Giappone al Sud Est asiatico. Ed è stato avvistato diverse volte in Europa, ma nessuna foto comprova queste visite. A parte i convegni e gli appuntamenti finanziari di varia natura. La sua ultima avventura imprenditoriale sarebbe una start up di cibi precotti, con un capitale iniziale di 1,3 milioni di euro. Se il nostro fotografo ’curioso’ avesse davvero immortalato Jack Ma che entra in Duomo a Siena avrebbe fatto uno scoop planetario. Per Google Images è lui, senza troppi dubbi. Ma che ne sa il più grande motore di ricerca delle avventure del multimiliardario che ha cambiato la Cina e che vuole morire in un’isola guardando il mare. Non su una scrivania in un ufficio.