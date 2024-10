Its Vita, nove nuovi corsi. Ieri in Confindustria. Open Day con i ragazzi

Presentati nella sede di Confindustria Toscana Sud i 9 corsi organizzati dalla Fondazione Vita – Its (Istituto Tecnologico Superiore) ’Nuove tecnologie della vita’ per il nuovo anno scolastico 2024-2025. C’è ancora tempo fino al 21 ottobre per iscriversi ai corsi biennali formeranno tecnici specializzati negli ambiti farmaceutico, delle biotecnologie industriali e ambientali, e della produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e biomedicali. Per i candidati ammessi ai percorsi Its sono previste borse di studio fino a 6mila euro all’anno per studenti con Isee inferiore a 27.500 euro.