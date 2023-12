Italia Viva volta pagina. Matrisciano presidente

Si è concluso da pochi giorni il primo congresso di Italia Viva a Colle. È stato eletto come presidente comunale Felice Matrisciano. L’assemblea segna la fine di un percorso congressuale intrapreso nel 2023, radicando ulteriormente il partito a livello nazionale e territoriale in vista delle prossime scadenze elettorali. "Felice Matrisciano subentra, così, ai coordinatori Rita Capotondi e Daniele Tozzi, che hanno ben guidato il partito dalla sua nascita ed il suo incarico si estende ai comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli – afferma in una nota Iv – La presenza di Nico Ferrandi nell’assemblea nazionale, Filomena De Marco in quella regionale e Samuela Boldrini nel coordinamento provinciale evidenzia il successo del lavoro svolto sul territorio, da portare avanti in vista delle elezioni del 2024". "A livello comunale, come noto, Italia Viva sostiene la candidatura di Piero Pii a sindaco – continua Iv – aderendo al progetto civico e rinunciando al proprio simbolo elettorale, riconoscendosi nell’appello di Pii ad "impegnarsi per dare a Colle un futuro all’altezza del suo passato, senza bandiere da sventolare e valorizzando le forze migliori della città". Le assemblee di quartiere che si stanno tenendo in queste settimane confermano la bontà della scelta, evidenziando la profonda conoscenza di Pii del territorio e le sue capacità amministrative, prospettando un futuro positivo per Colle". "Per le elezioni europee – conclude Iv – l’attenzione si focalizza sull’affermazione del centro riformista di Matteo Renzi, mirando al dialogo con chi non sta con i sovranisti di destra ed è lontano dai populisti di sinistra. Un confronto che deve partire dai territori comunali e di rilevante importanza per i futuri equilibri tra i raggruppamenti politici europei".