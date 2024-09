Istituto Ancelle del Sacro Cuore . Inaugurata nuova aula polivalente. Taglio del nastro del sindaco Pii

Una nuova sala polivalente per l’Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Colle Alta. La nuova aula è stata inaugurata lo scorso lunedì con l’occasione dell’inizio dell’anno scolastico. A tagliare il nastro il sindaco di Colle Piero Pii ed anche l’assessora all’istruzione Monica Sottili. Presenti tutti gli alunni e le insegnanti, ma anche alcune famiglie. La scuola è sorta nel 1941 nel palazzo della famiglia Masson donato proprio con l’intento di far nascere un luogo di educazione. Ancora oggi è la ‘casa’ per molti studenti di tutta la Valdelsa che trovano tra quelle mura una proposta formativa fatta di valori e relazioni. L’Istituto da sempre si propone di "formare i cittadini del domani, fornendo loro occasioni di crescita civile, sviluppo di un pensiero autonomo, consapevole, critico e libero, in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale". Alla struttura si aggiunge, così, un’aula polivalente totalmente rivoluzionata e rinnovata. Pronta per accogliere nuovamente gli alunni delle Ancelle. Intorno a questa inaugurazione c’è anche un aspetto più legato al cuore. È, infatti, intitolata ad un suo ex studente. "L’inaugurazione della sala polivalente, intitolata ad un ragazzo meraviglioso pieno di vitalità, grande sportivo e bravissimo studente Andrea Corsoni è stato un bel momento – viene affermato in una nota della scuola –. Il suo ricordo sempre presente nel nostro Istituto Ancelle e nei cuori delle Ancelle. Ringraziamo, il sindaco Piero Pii, l’assessora Monica Sottili, Don Giuseppe Acampa e la famiglia Corsoni". Andrea Corsoni è, purtroppo, scomparso in un incidente stradale nel 2006 è stato uno studente molto legato alle Ancelle e loro hanno voluto ricordarlo con questa intitolazione molto particolare. La targa realizzata ha la caratteristica di rappresentare un disegno che è stato fatto proprio in giovane età dallo stesso Andrea Corsoni. Presente al toccante momento anche il padre e la madre che hanno voluto ricordarlo con alcune parole. L’aula è ora pronta ad accogliere tutte le cinque classi della scuola ed iniziare un anno scolastico con buone prospettive. Nell’aula Corsoni cresceranno nuove generazioni di donne ed uomini che potranno ricordarsi della colontà e della forza propria di Andrea.

Lodovico Andreucci