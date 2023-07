Iscrizioni ai corsi serali dell’Istituto Bandini 21 diplomati, 3 con 100

Tempo di nuove iscrizioni per i corsi serali all’Istituto Bandini. Agli ultimi esami sono stati 21 gli alunni che hanno conseguito la maturità nei due indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Costruzioni, Ambiente e Territorio. Tra i 21 nuovi diplomati 3 alunni hanno conseguito la maturità con 100. I corsi per adulti sono dei percorsi di studio a cui possono accedere tutte le persone maggiorenni italiani o stranieri, che intendono conseguire un diploma per inserirsi nel mondo del lavoro o per l’università. Può iscriversi anche chi abbia compiuto 16 anni e dimostri di avere un serio impedimento a frequentare i corsi diurni.