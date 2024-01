"Io, in prima linea contro la ludopatia"

La consigliera regionale Pd, Anna Paris, fa il bilancio della sua attività nel 2023. In particolare ricorda le proposte di legge di cui è stata prima firmataria: lo strumento teso a contrastare la ludopatia e la cittadinanza digitale tra le finalità statutarie di Regione. "L’attenzione alle giovani generazioni mi ha portato a proporre uno strumento, approvato all’unanimità, per implementare la prevenzione della ludopatia – spiega –. E’ il divieto per i minori di giocare con le ’ticket redemption’, cioè le macchinette nelle sale giochi che rilasciano biglietti al termine di ogni partita, da scambiare con premi e che pertanto innescano il meccanismo gioco-vincita con il rischio che insorga una dipendenza".

E ancora: "A dicembre, invece, ho presentato una proposta di legge per inserire nello Statuto della Regione la garanzia dei diritti di cittadinanza digitale per favorire la fruizione dei servizi resi ai cittadini e alle imprese dalla Pubblica amministrazione. Nei prossimi mesi inizierà l’iter in commissione – conclude Paris – e spero che venga accolta favorevolmente da tutte le forze politiche che siedono in Consiglio regionale. Mi è cara inoltre, anche perché resto sempre una docente universitaria, la normativa che istituzionalizza il premio di Laurea Sassoli, che diventa un’iniziativa annuale della Regione".