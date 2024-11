"Io ho votato stando a Siena"

"Vengo dalla provincia di Chicago, sono qui a Siena perché studio Linguistica all’Università. Ho potuto votare anche studiando qua a Siena, perché nel mio stato abbiamo la possibilità di ricevere la scheda elettorale a casa, non tutti gli stati danno questa possibilità. Ho ricevuto la scheda qui a Siena, che ho compilato e inviato a casa mia negli Stati Uniti, l’ha ricevuta mio fratello che l’ha consegnata al posto mio. Io vorrei che fosse dato più spazio ai partiti che non sono né repubblicani né democratici, che al momento non hanno voce nella scena politica nazionale americana. Siamo forzati a scegliere fra due figure che quasi sempre non rappresentano tutti i nostri ideali".