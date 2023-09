’Io capitano’ Martedì Garrone al ’Garibaldi’

Incontro con il regista Matteo Garrone, martedì 12 al Cinema Garibaldi a Poggibonsi. Alle 21 proiezione del suo ultimo film Io capitano e alle 23 il pubblico incontra l’autore. Io Capitano è in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e Matteo Garrone presenterà la pellicola al Garibaldi insieme a tutto il cast. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del grande schermo, oltretutto al prezzo ridotto di 3,50 euro. L’iniziativa apre la nuova stagione di ’Luci in sala’, dedicata alla proiezione di pellicole e incontri con i registi.

Il film sui migranti Io Capitano racconta di un’odissea contemporanea dove Seydou e Moussa lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Fabrizio Calabrese