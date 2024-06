Invio delle lettere alle procure di Siena e Genova

Dopo la tornata elettorale riprende il lavoro della commissione d’inchiesta David Rossi che torna a riunirsi oggi – probabilmente fra le 19.30 e le 20 – quando si svolgerà un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Un passaggio che servirà per la conferma delle nomine degli esperti una volta ultimati i passaggi burocratici. Tra i sei nomi Luca Migliorino, tecnico informatico, ex parlamentare dei 5 stelle e vice presidente della prima commissione d’inchiesta. Poi il magistrato in pensione Mario D’Onofrio, il medico legale Robbi Manghi, il commercialista e revisore contabile Paolo Chiussi, il tenente colonnello della Finanza di Rieti Alessandro Fagnani e il tenente colonnello dei Ris di Roma Adolfo Gregori. La commissione oggi invierà anche le lettere alle procure di Siena e Genova per acquisire gli atti d’indagine scaturiti dalle denunce e dalle segnalazioni della prima commissione.