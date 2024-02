Intesa Mps-sindacati per 300 assunzioni

Le organizzazioni sindacali hanno raggiunto l’accordo con il Monte dei Paschi di Siena per l’assunzione di 300 unità da destinare interamente alla rete commerciale. Lo rende noto la Fabi evidenziando come il risultato arrivi all’indomani della pubblicazione del bilancio 2023 che ha visto Mps "riprendersi la scena segnando circa due miliardi di utili, arriva un altro storico passaggio". L’inserimento, è stato deciso, sarà effettuato entro l’anno ed in buona parte prima del prossimo periodo di ferie. L’intesa dà seguito a quanto deciso negli accordi del 4 agosto e del 23 dicembre 2022, in occasione dell’attivazione del piano di 4.125 uscite volontarie. Dalla trattiva è stato deciso anche l’istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla gestione degli organici, per meglio seguire gli impatti riorganizzativi.