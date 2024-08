Intervento sul Tressa sotto la tangenziale con ’operai acrobati’

Un particolare intervento di manutenzione ordinaria è stato eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul torrente Tressa, alle porte di Siena. Con il supporto di ’operai acrobati’ di una ditta specializzata, che sono saliti sugli alberi, Cb6 ha eseguito lavori di sfalcio su alcune piante potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale, nel tratto in cui il corso d’acqua scorre sotto la tangenziale ovest di Siena. Ai lavori ha collaborato Anas, che ha deviato il traffico nei momenti in cui l’intervento avrebbe potuto portare alla caduta di rami, con pericolo per gli automobilisti.