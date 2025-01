Interrogazione urgente del Pd

"In seguito all’ultima riunione del 10 gennaio a cui hanno partecipato i genitori, l’assessore Lorè e i tecnici dell’ufficio comunale, lo spostamento della scuola di Colleverde è stato confermato per il 27 gennaio all’emiciclo di San Miniato. Edificio utilizzato negli ultimi anni per ospitare temporaneamente le scuole interessate da lavori di riqualificazione e che come sappiamo è adiacente ad un cantiere con lavori ancora in corso. Dispiace constatare – dice il gruppo consiliaren Pd che ha presentato un’interrogazione urgente – la mancanza di lungimiranza dell’attuale giunta Fabio purtroppo in triste continuità con la precedente nel non aver voluto investire nella costruzione di un nuovo plesso scolastico nel quartiere di San Miniato. Chiediamo a sindaca e giunta di informare urgentemente la collettività, in merito ai futuri passi programmati e a come intende affrontare le criticità emerse"