International School of Siena in festa Graduation day per i suoi diplomati

International School of Siena festeggia per il terzo anno di fila i suoi diplomati. Il Graduation Day, la cerimonia di consegna dei diplomi di Scuola Internazionale, si è svolta ieri alla Certosa di Maggiano. International School of Siena è stata la prima scuola internazionale certificata per l’International Baccalaureate continuum della provincia di Siena e della Toscana. Sette i diplomati di quest’anno: gli esami per il conseguimento dell’International Baccalaureate Diplome si svolgono ogni anno tra fine maggio e inizio giugno e sono sostenuti in contemporanea in tutto il mondo dagli studenti che affrontano un percorso di studi internazionale. La valutazione delle prove viene effettuata esternamente e poi il voto finale torna a ogni singola scuola. In tal mondo è garantito un criterio oggettivo, valido per tutte le materie. L’International Baccalaureate, oltre a essere un diploma equipollente a quello di maturità, offre ai ragazzi la possibilità di scegliere nel ventaglio delle migliori università mondiali. I 7 diplomati continueranno la loro formazione in atenei tra Regno Unito, Cina e Italia: moda, scienze politiche, drammaturgia, ma anche business ed engineering tra i percorsi scelti dai ragazzi.