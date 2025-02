Intelligenza artificiale. Lezioni al liceo

Una settimana scientifica dai contenuti importanti quella che ha visto impegnati gli studenti del Liceo scientifico delle scienza applicate dell’Itis di Abbadia San Salvatore. Quattro giorni impostati su temi legati all’intelligenza artificiale. Il primo, tenuto dal professor Frandini, ha percorso la storia dell’intelligenza artificiale. Quindi l’argomento è stato trattato dai docenti dell’Università di Firenze Caiani e Galletti, due esperti in filosofia della mente e filosofia morale ponendo argomenti di riflessione sull’intelligenza artificiale. "In questa giornata – è il resoconto dei lavori – abbiamo imparato tanto, riflettuto sul rapporto tra uomo e macchina, sul condizionamento delle informazioni che riteniamo vere in quanto trovate in rete, ma che possono essere inventate completamento con impressionante parvenza di veridicità. Un modo per appendere e crescere con consapevolezza".

Finanza e marketing, criptovalute, bitcoin e blockchain sono stati gli argomenti trattati dal professor Nicola Dimitri dell’Università di Siena. Quindi spazio alla parte attiva degli studenti che hanno svolto un gioco a squadre dinamico e divertente, seguito dal dottor Riccardo Santoni. A seguire altri interventi di Benedetta Tondi, Paola Felicioni e Gabriele Martielllo, docenti dell’Università di Firenze. Nella quarta e ultima giornata di lavori l’intervento della professoressa Maria Grazia Vitale, ex dirigente dell’Iti "che ha fatto entrare nel mondo della luce per prepararci al museo delle illusioni di Roma". A seguire la professoressa Monica Bianchini, docente di telecomunicazioni dell’Università di Siena, ha illustrato le più avanzate applicazione dell’IA alla farmaceutica e alle biotecnologie.