Insinna al Teatro dei Rinnovati. Commedia "Gente di facili costumi"

Per il week end di San Valentino ai Rinnovati arriva ‘Gente di facili costumi’, con Flavio Insinna e Giulia Fiume. Come al solito tre repliche: oggi e domani alle 21 e domenica alle 17. E al termine dello spettacolo di questa sera un omaggio al pubblico da parte del direttore artistico di Teatri si Siena, Vincenzo Bocciarelli.

Un altro appuntamento imperdibile del cartellone ‘Sipario rosso’, con la regia di Luca Manfredi, che porta in scena il celebre testo di Nino Marino e Nino Manfredi. Una commedia romantica con due protagonisti, lei una prostituta disordinata e rumorosa che sogna di diventare giostraia e lui, l’inquilino del piano di sotto, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema ma che sogna di fare film d’arte.

Prima uno scontro, poi un incontro e infine una convivenza forzata, nel corso della quale si mettono in luce conflitti e malinconie, dando vita a un curioso sodalizio, dove ciascuno condivide con l’altro ciò che ha. Il testo porta con sé tutta la sensibilità del suo autore, Nino Manfredi, che ha lasciato una traccia indelebile nella commedia all’italiana. Un’eredità preziosa che suo figlio Luca porta con sé nel suo ruolo di regista.

"‘Gente di facili costumi’ – si legge nelle note di regia – è una commedia che sviluppa, in maniera paradossale, un fondamentale problema etico. In una società come la nostra, dove tutto si avvilisce e si corrompe, che valore hanno ancora l’onestà, la dignità, il rispetto dei più profondi valori umani? È evidente che viviamo in una società in cui i valori più elevati vengono svenduti e liquidati, perché il bello, il buono e il vero sono asserviti all’utile".

Ma quel profondo senso di umanità sopravvive, nelle persone. E i due protagonisti di questa storia lo dimostrano tra incidenti e incomprensioni, in un turbine di disastri, malintesi, ilarità. I protagonisti dello spettacolo, Insinna e Fiume, incontreranno il pubblico domani (15 febbraio) alle 18.30 nel foyer dei Rinnovati, per raccontare il dietro le quinte di questa produzione, rivelando alcuni dettagli del mestiere.

Prossima tappa della programmazione teatrale dei Rinnovati, la prossima settimana con ‘Perfetti sconosciuti’. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento del suo omonimo film, una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento.

Riccardo Bruni