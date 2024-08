"Insieme a Scompiglio ce la rigiochiamo. Voglio arrivare in fondo"

Capitano Aldo Nerozzi del Valdimontone, una grande esultanza dei contradaioli al momento dell’assegnazione di Veranu.

"Certo, ci crediamo. E’ un cavallo che a luglio è andato molto bene, è arrivato secondo dietro a Tabacco. Un cavallo che mi piace. E’ apprezzato, anche la monta lo conferma: altrimenti Scompiglio non sarebbe venuto".

Con Jonatan Bartoletti il rapporto è ormai molto solido.

"E’ certo saldo però è chiaro che a lui piace Veranu, sennò non sarebbe venuto da noi".

Scompiglio si è ripreso perfettamente dall’infortunio di luglio, l’ha dimostrato anche la notte in Piazza spingendo forte.

"Basta averlo guardato la mattina all’alba per trovare conferma".

Una grande occasione di rivalsa e di riscossa, sia per lui che per il Valdimontone, dopo la delusione di luglio.

"Credo di rigiocarmela e vorrei questa volta andare fino in fondo. Come inizio è andata bene un’altra volta, buon cavallo ed ottimo fantino. Ma, ripeto, vorrei arrivare in fondo".

Quale è l’accoppiata da battere?

"L’Istrice è una buona accoppiata, l’Oca lo stesso.. io sono contento della mia e mi considero fra i primi ma ce ne sono anche altre ottime".

Il canape ha ricreato qualche problema.

"Non ne vorrei parlare ora, ci sarà il suo tempo però non è possibile che nelle parti basse ogni pochino un fantino cada. Sarà colpa di chi monta, dei cavalli molto pronti, ma qualcosina da aggiustare puoddarsi che ci sia".

Bircolotti?

"E’ andato bene"

La.Valde.