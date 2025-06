Iniziativa per ricordare. Roberta Mazzuoli

Oggi a Piancastagnaio si svolgerà un’ iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco, il Magistrato delle contrade, la Coop Amiatina, e i centri ippici Cerretale e Cornacchino dal titolo “Un incontro magico in ricordo di Roberta Mazzuoli”. Saranno protagonisti bambini dai 6 ai 14 anni a contatto con il cavallo nel corso di un pomeriggio che inizierà alle 15 con un vasto programma in cui saranno presenti gli sbandieratori di Piancastagnaio, il gruppo degli arcieri clown, e i bambini avranno la possibilità di conoscere e vivere con l’ ausilio di istruttori e assistenti il magico mondo del cavallo e dell’ ippica.

La manifestazione si tiene nel parco tematico del Santuario della Madonna di San Pietro e si svolgerà all’ insegna del ricordo di Roberta Mazzuoli, la giovane madre di Abbadia San Salvatore morta lo scorso 29 maggio ad Arezzo mentre stava sottoponendosi ad un intervento chirurgico già programmato nella clinica privata San Giuseppe. Morta durante l’ anestesia pre operatoria. Roberta Mazzuoli era una dipendente della Cooperativa Amiatina e lavorava a Piancastagnaio dove era conosciuta e apprezzata dai suoi colleghi e dai soci che frequentavano il negozio. Il suo rapporto con i bambini era particolare per lei madre di un adolescente.

Per questo la giornata di festa e incontro dei bambini con il magico mondo dei cavalli con tante iniziative sarà la festa e il ricordo in nome di Roberta amica di tutti i piccoli e piccolissimi.

Giuseppe Serafini