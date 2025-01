Infortunio in un cantiere. Due operai feriti

Incidente sul lavoro ieri mattina in un cantiere Anas della Siena-Grosseto, la E78, all’altezza di Murlo. A rimanere feriti sono stati due operai, uno di 50 anni e l’altro di 45, dell’impresa appaltatrice che sta svolgendo l’opera. Sono stati trasportati uno con l’ambulanza e l’altro con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Le loro condizioni non sono gravi e restano in osservazione.

"Sono in buone condizioni", specifica Anas. I due operai, spiega sempre Anas, sono "rimasti feriti alla testa questa mattina mentre stavano sostituendo la ruota di un mezzo di cantiere all’interno del campo base del lotto 9 della E78 Grosseto-Siena. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Asl e dei carabinieri oltre che da parte della direzione lavori di Anas".

L’incidente sul lavoro è accaduto intorno alle 9.50. Sul posto personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’automedica di Siena e l’ambulanza della Pubblica assistenza di San Rocco a Pilli.

I carabinieri della compagnia di Siena sono arrivati per fare viabilità. Nel pomeriggio erano rassicuranti le condizioni dei due operai, in condizioni stabili, stavano proseguendo l’iter diagnostico-terapeutico.