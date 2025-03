Infortuni e malattia. Scenari nelle polizze e valutazioni mediche

Per affrontare con taglio pratico le valutazioni medico-legali nelle polizze Infortuni e Malattia si terrà il 28 marzo dalle 9.15 in Rettorato all’Università il convegno annuale della Società toscana di Medicina legale, presieduta dal dottor Aurelio Bonelli, presidente del convegno insieme al professor Mario Gabbrielli, direttore della Medicina legale dell’AouS. Il convegno prevede approfondimenti sul mercato italiano delle polizze private, polizza malattia e infortuni, con contributi dei medici in formazione specialistica in Medicina Legale della Toscana; nel pomeriggio interventi dello specialista ortopedico, radiologo e del medico legale.