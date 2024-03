Indire premia tre corsi dell’Its Vita: "L’80% degli studenti trova lavoro"

La Fondazione VITA, Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della vita, premiata nella classifica stilata dall’Istituto nazionale documentazione innovativa-ricerca creativa del Ministero dell’Istruzione, nel suo monitoraggio annuale, per l’alto tasso di occupazione raggiunto dai suoi studenti durante il 2023. Tra i principali parametri c’è il tasso di occupazione a un anno dal termine del corso in un settore coerente al diploma.

A ricevere il riconoscimento sono stati i corsi Profarmabio20, Profarmabio19 e Bioqualtech20, dedicati alla formazione di tecnici superiori nei settori farmaceutico e biotecnologico, che si sono distinti con un tasso di occupazione che tocca l’83%. "I nostri percorsi didattici svolgono un ruolo cruciale nella preparazione dei giovani neodiplomati all’ingresso nel mondo del lavoro nel settore delle scienze della vita. Ciò avviene grazie al contatto diretto con le aziende, che collaborano con noi sia attraverso la didattica diretta che attraverso l’attivazione di tirocini curricolari, che spesso si trasformano in vere opportunità lavorative", dice il direttore Stefano Chiellini.

La Fondazione VITA dal 2015 a oggi ha concluso 16 corsi, diplomando 341 ragazzi; coinvolto 515 studenti, di cui 375 formati e 150 attualmente in aula. L’80% dei diplomati trova lavoro dopo il biennio e la cifra sale al 90% se si considera il 10% di coloro che riprendono gli studi con percorsi universitari.