Incrocio troppo pericoloso Ripetute le segnalazioni da parte degli automobilisti

di Paolo Bartalini

Incrocio pericoloso a Poggibonsi. Automobilisti della Valdelsa hanno evidenziato il problema (segnalato anche a La Nazione), mettendo in rilievo quanto accade di solito durante l’immissione dei veicoli da viale Garibaldi, nel centro storico, a via Giosuè Carducci, nella zona dell’ex ospedale Pietro Burresi.

Quali, in particolare, le difficoltà riscontate nella specifica area definita a rischio? Un quadro descritto in questo modo: "Nessun disagio al momento di dare la precedenza da viale Garibaldi e svoltare a destra in direzione della rotatoria all’inizio di via Pisana – spiegano – ma quando si tratta di girare a sinistra il discorso cambia, in termini negativi. Le vetture che arrivano da via Dante spesso infatti procedono a velocità elevata, in un tratto fra l’altro non molto visibile a causa della lieve pendenza della strada. Tante volte coloro che vogliono entrare sulla via principale da viale Garibaldi immaginano che non ci siano mezzi in transito, oltrepassano la linea della precedenza e si vedono invece apparire all’ultimo momento un’auto".

Ecco insomma qual è essenzialmente, a giudizio di chi frequenta il quartiere per gli spostamenti, il motivo del pericolo di scontri tra macchine in transito: i mezzi che sfrecciano in un punto che rimane in parte ‘nascosto’ per effetto della configurazione della strada stessa.

Quale potrebbe essere allora una soluzione idonea da adottare? Chi ha contattato il nostro giornale, ha in mente anche una richiesta concreta da inoltrare alle autorità: "L’installazione di uno specchio stradale convesso – rispondono gli automobilisti – a nostro parere rappresenterebbe un aiuto per accrescere la visibilità e limitare così il rischio di incidenti in via Giosuè Carducci".

Fin qui la descrizione del quadro ad opera di chi conosce il problema, in attesa degli auspicati provvedimenti in una zona comunque non secondaria per la mobilità a ridosso del centro storico di Poggibonsi. Come si dice in questi casi meglio giocare di anticipo ed evitare rischi.