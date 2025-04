“Incroci“ musicali a Abbadia Isola. Willos, venticinque anni in scena

I ‘Willos’ festeggiano 25 anni di carriera e l’uscita del loro quinto album con un concerto-evento al ‘MaM’, Museo archeologico a Monteriggioni, in programma domani alle 18 nella sala Ildebrando del complesso monumentale di Abbadia Isola. Un nuovo appuntamento per il ciclo "Incroci".

Un traguardo importante per una delle realtà musicali più originali e apprezzate nel panorama folk europeo: i ‘Willos’ celebrano la loro lunga e prestigiosa attività artistica con un concerto speciale e la presentazione del loro nuovo album, ‘One for the Road’.

Dalle radici celtiche a una nuova identità musicale. Nati a Siena nel 2000, i ‘Willos’ hanno iniziato il loro percorso interpretando la musica tradizionale irlandese e scozzese. Con oltre settecento concerti all’attivo tra Italia, Irlanda, Francia e Svizzera, la band ha saputo evolversi nel tempo, abbracciando nuovi linguaggi musicali e dando vita a un repertorio originale, che oggi fonde folk, tradizione e sonorità contemporanee in uno stile fresco, coinvolgente e immediatamente riconoscibile.

Una formazione internazionale e affiatata. La band è composta da sei musicisti di grande esperienza e carisma, provenienti da contesti culturali diversi ma uniti da una forte intesa artistica: Stephanie Martin, violino, Fiona King voce, Lorenzo Del Grande flauti, Luca Mercurio chitarra, Giulio Putti percussioni, Massimo Giuntini cornamusa irlandese, bouzouki, flauti.

Il nuovo album ‘One for the Road’ segue il successo di ‘From Now On’ (2022), disco che ha riscosso ottimi consensi internazionali e che ha segnato una svolta stilistica importante per il gruppo. ‘One for the Road’ raccoglie nuove composizioni originali, brani strumentali e vocali, tutti legati da un fil rouge fatto di energia, ritmo e forte impatto emotivo.

È un disco che racconta i chilometri percorsi, le tappe condivise, i luoghi vissuti e le emozioni che solo la musica dal vivo riesce a trasmettere.

L’ingresso alla serata è subordinato a una consumazione al BarMaM, il bar del Museo, al costo di 6 euro. Per prenotazioni: [email protected] o contattare il numero 0577 304834.