Incontro cordiale tra il prefetto Pirrera e il console Ragini Gupta

A Palazzo del Governo il Prefetto di Siena Matilde Pirrera ha ricevuto ieri mattina il console generale degli Stati Uniti, Ragini Gupta, che da luglio 2020 svolge le funzioni consolari nel distretto comprendente Toscana, Emilia-Romagna e San Marino. Il cordiale colloquio, durante il quale sono stati richiamati gli storici legami che uniscono le due popolazioni, è stato occasione per un’analisi dei temi d’interesse comune e per un confronto su temi di interesse generale. Prefetto e Console hanno evidenziato come la provincia sia terra d’elezione per molti statunitensi che qui trascorrono parte del loro tempo, in sinergia con le comunità.