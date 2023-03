"Incontro con la Fondazione Gates Fondi anche per l’ateneo senese"

Nelle stesse ore in cui si stava consumando lo strappo finale di Fratelli d’Italia sulla sua candidatura a sindaco, Emanuele Montomoli era negli Stati Uniti, per la precisione a Seattle per motivi di lavoro. Sul suo profilo personale Facebook ha pubblicato una foto di fronte dell’ingresso della Bill and Melinda Gates Foundation, con cui da tempo ha instaurato un rapporto.

"Sto per entrare, oggi ci saranno molte attività da discutere. Abbiamo sia progetti sui vaccini per malattie infettive emergenti sia il supporto al master dell’Università di Siena in ’Clinical Vaccinology’". E poco più tardi Montomoli ha anche rilanciato una notizia che premia l’azienda di cui è fondatore e attualmente responsabile scientifico: "VisMederi è stata nuovamente riconosciuta per la sua straordinaria crescita dalla prestigiosa classifica FT1000 del Financial Times. L’FT1000 è una lista annuale delle mille aziende in crescita più rapida d’Europa. Quest’anno VisMederi si è classificata al 340° posto, un risultato notevole che evidenzia l’eccezionale traiettoria di crescita dell’azienda negli ultimi anni. La classifica si basa sulla crescita dei ricavi negli ultimi tre anni, e le prestazioni di VisMederi sottolineano la dedizione dell’azienda all’eccellenza scientifica e all’innovazione, nonché la capacità di adattarsi al panorama scientifico e sanitario sempre più mutabile".

Nelle prossime ore Montomoli sarà di rientro in Italia e potrà affrontare di persona le modalità di prosecuzione della campagna elettorale, tra i movimenti dei partiti e quelli delle componente civiche che potrebbero comunque proseguire il cammino al suo fianco.

