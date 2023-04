’Incontri in biblioteca’ per il centenario Palazzo Chigi Saracini svela il suo tesoro

La Chigiana apre la sua biblioteca in occasione del Centenario. Giovedì 20 aprile alle 17 a Palazzo Chigi Saracini prenderà il via la prima edizione di ’Incontri in Biblioteca’, otto appuntamenti fino alla fine di novembre, animati da musicisti e musicologi, artisti, collezionisti appassionati e conoscitori del patrimonio musicale. L’iniziativa, a cura di Cesare Mancini, responsabile della biblioteca e dell’archivio dell’Accademia, prende il via in occasione del centenario chigiano, che si celebra quest’anno. Tra gli innumerevoli tesori che l’Accademia può vantare, non potevano mancare la biblioteca e l’archivio, che contengono collezioni di eccezionale caratura e fascino dichiarati dal Ministero della Cultura ’di interesse storico particolarmente importante’. Ciascuno degli otto incontri affronterà tematiche collegate al patrimonio culturale custodito. Gli incontri si terranno tutti di giovedì alle 17 presso il Palazzo Chigi Saracini con cadenza mensile: il primo appuntamento, il 20 aprile, è dedicato alla rivista internazionale di studi musicali Chigiana Journal e avrà come ospiti Susanna Pasticci, direttore della rivista e Giorgio Sanguinetti, musicologo, docente all’Università Tor Vergata di Roma.