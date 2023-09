Incontri e giochi linguistici. La Stranieri al Tartarugone

Anche l’Università per Stranieri si prepara a festeggiare i ricercatori e le ricercatrici durante ‘Bright-Night’, la notte europea a loro dedicata. Molti gli eventi in calendario per domani, con il Tartarugone in Piazza del Mercato a fare da teatro ad una giornata che si svolgerà tra ‘Incontri e giochi linguistici’ (dall’incontro tra Oriente e Occidente fino all’Inferno dantesco), laboratori (gender in Germania tra lingua e cultura, sostenibilità e tradizione in Giappone, scrittura coreana), dimostrazioni di didattica digitale, spettacoli e laboratori di danza coreana.

Da non perdere le mostre fotografiche: domani dalle 14,30 in via dei Pispini ‘Immagini dello Yunnan: a sud dei monti delle nubi’ di Fabio Cappelli e Mariangela Iannotta, alle 17 al Museo del Paesaggio a Castelnuovo ‘Il lavoro dei luoghi. Le fornaci della creta’ di Carlo Vigni curata da Elisa Bruttini. Sabato dalle 19 in Fortezza andrà in scena il dibattito ‘Liberi di studiare’, in collaborazione con l’Università, il Polo Universitario Penitenziario della Toscana e la Casa di Reclusione di San Gimignano.