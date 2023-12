Inclusività nelle scuole dell’infanzia, convegno al Santa Maria

Un convegno per riflettere sull’innovazione didattica nelle scuole dell’infanzia, veri e propri laboratori di inclusività. E’ in programma martedì 5 dicembre dalle 17 alle 19.30 al Santa Maria della Scala. Apriranno i lavori l’assessore all’istruzione Lorenzo Loré e il dirigente comunale Francesco Ghelardi, ai quali seguirà l’intervento istituzionale della delegata del Rettore alle politiche di inclusione dell’Università, Alessandra Viviani. Interverranno, per l’Università di Siena, la professoressa associata del Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive, Alessandra Romano e, per il Comune di Siena, la responsabile del servizio progetti educativi Erminia Ficorilli. Verranno presentate pratiche didattiche innovative attraverso la voce di insegnanti, pedagogisti, formatori e responsabili di progetto, che offriranno il loro contributo ad una ri-contestualizzazione del concetto di inclusività.