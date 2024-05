Si rovescia il trattore: uomo rimane incastrato sotto il mezzo

Colle Val d’Elsa (Siena), 10 maggio 2024 – Paura a Colle Val d’Elsa per un uomo che stava lavorando su un trattore. Il mezzo, per cause da accertare, si è rovesciato. L’uomo è finito con le gambe sotto il trattore stesso.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo, mentre il 118 ha prestato le prime cure. E’ atterrato in zona anche l’elicottero Pegaso, che ha trasferito la persona ferita all’ospedale Le Scotte di Siena.

A liberare l’uomo, i vigili del fuoco di Poggibonsi che sono intervenuti con una squadra. L’incidente è avvenuto in via di Borgatello.