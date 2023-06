Incidente in galleria sulla tangenziale ovest di Siena, coinvolte due auto e un mezzo pesante

Siena, 30 giugno 2023 – Incidente in galleria sulla tangenziale ovest di Siena. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno 2023, due auto e un mezzo pesante sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto all’interno della galleria Fontebecci, in direzione Firenze.

La carreggiata in direzione Firenze della strada statale 674 è stata temporaneamente chiusa. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale con uscita obbligatoria allo svincolo di Siena Acqua Calda.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.