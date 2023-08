Famiglia travolta da rimorchio, raccolta fondi per aiutarla. Si cercano anche testimoni

San Gimignano (Siena), 12 agosto 2023 – “C’è un procedimento penale in corso, il mezzo (motrice, rimorchio e carico) è sotto sequestro e la nostra polizia municipale è incaricata di condurre le indagini. A questo proposito rinnovo l’appello a tutti i cittadini che avessero visto qualcosa di avvisare e mettersi in contatto subito con il Comando". E’ l’appello del sindaco Andrea Marrucci dopo il gravissimo incidente avvenuto lunedì scorso sulla Provinciale 1, a ridosso dell’abitato. Stazionarie le condizioni della famiglia franco-giapponese, marito e moglie più i due figli di 11 mesi e 3 anni, colpiti dal rimorchio e scaraventati nella scarpata sottostante. Clement 40 anni e Miho 36, i coniugi, è lo stesso sindaco ad informare sulle loro condizioni, ricoverati alle Scotte da lunedì dopo delicati interventi agli arti inferiori, dovrebbero lasciare la rianimazione e venire trasferiti in chirurgia. Entrambi i figli si trovano al Meyer, il più grande illeso ma ancora sotto choc, l’altro in rianimazione seppure in ripresa.

Dalla Francia intanto sono arrivati i familiari della coppia, il padre dell’uomo e il fratello con la moglie, accompagnati dal sindaco Andrea Marrucci, unitamente al comandante dei carabinieri luogotenente Giuseppe Guzzardella e alla comandante della polizia municipale Edi Salvadori, sul luogo dell’incidente. Un momento di grande commozione. Quindi hanno ritirato l’auto che era rimasta in Santa Chiara dove la famiglia avrebbe dormito in un affittacamere la sera stessa che è stata falciata. "Ho espresso ai parenti vicinanza e solidarietà della nostra comunità sangimignanese", le parole di Marrucci. "I parenti mi hanno informato di una raccolta fondi lanciata in Francia e la condivido con tutti perché in tanti mi avete chiesto come poter dare una mano a questa giovane famiglia. Anche perché è chiaro che dovrà affrontare mesi di sofferenze, procedure, spese e costi non indifferenti. Tutti noi siamo loro vicini", aggiunge in un post su facebook il primo cittadino. Il link per la raccolta fondi è https://www.leetchi.com/fr/c/soutien-pour-miho-clement-et-leurs-deux-enfants-seishiro-et-yujiro-1629022. Già arrivata una cifra che supera i 15mila euro, secondo quanto si rileva dal sito. Numerosi i messaggi lasciati anche dai sangimignanesi di affetto e sostegno.

Romano Francardelli

La.Valde.