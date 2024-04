Chianciano Terme (Siena), 28 aprile 2024 – Brutto incidente a Chianciano Terme in via della Maglianella. Coinvolto un uomo di 64 anni che stava viaggiando in sella alla sua moto.

L’incidente è avvenuto dopo la Bussola. L’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni alle Scotte dall’elisoccorso Pegaso 1.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Nottola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme. Allertati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.