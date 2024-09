Tragedia a Sovicille, urto fra moto e pick up: muore uomo di 72 anni

Sovicille (Siena), 30 settembre 2024 – Tragedia sulla Sp 37, la strada che dal bivio per Ampugnano porta verso la frazione di Rosia, nel comune di Sovicille. Una striscia di asfalto trafficatissima, non nuova ad incidenti gravi, anche con esito mortale. Un tratto che viene spesso utilizzato dagli appassionati delle due ruote che poi salgono fino a Montebello per poi scendere verso Monticiano e magari virare in direzione della Maremma.

Questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 72 anni che che risiede a Pescia, in provincia di Pistoia. I carabinieri della compagnia di Siena e della stazione locale sono rimasti sul posto fino a sera per effettuare i rilievi dell’incidente, avvenuto alle 15.30, nel quale è rimasto coinvolto anche un pick up di grosse dimensioni Greet wall steed. L’impatto all’altezza del bivio per Sovicille, in località Malignano. Violento, non ha lasciato scampo al 72enne. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Siena unitamente ai carabinieri e all’automedica del 118. Al contempo il traffico, ieri qui particolarmente intenso, si è bloccato. E c’è voluto un po’ per far defluire la fila a senso unico alternato per permettere i soccorsi. Poi la salma è stata rimossa e trasferita all’obitorio delle Scotte: la procura valuterà se fare l’autopsia oppure il quadro è sufficientemente chiaro, restituendola alla famiglia a Pescia. I mezzi sono stati sequestrati.

Brutto incidente ieri anche sulla strada che da San Quirico porta a Pienza a seguito del frontale fra due macchine. E’ rimasta chiusa a lungo per cui anche il Comune di San Quirico ha avvertito sui social cittadini e automobilisti di prendere viabilità alternativa in modo da non creare ulteriori code. Uno scontro su cui stanno indagando i carabinieri che ha visto coinvolte due macchine, una su cui viaggiavano persone di origine filippina, l’altra invece con alcuni turisti tedeschi. Le verifiche sono in corso ma sembra che un’auto abbia invaso l’altra corsia. Si vedrà adesso se è stato per un malore o per un’altra ragione. Otto le persone, di età compresa fra i 19 e i 59 anni, complessivamente coinvolte nell’urto fra l’Audi e la macchina elettrica. Pertanto il 118 ha attivato diverse ambulanze – Misericordia di San Quirico, Montalcino e Abbadia – utilizzate per i soccorsi e per il trasferimento alle Scotte. E’ atterrato anche Pegaso 2 mentre convergevano sulla Sp 146 il Radiomobile dei carabinieri di Montalcino e una pattuglia della tenenza di Abbadia. Nessuno dei feriti, comunque, corre pericolo di vita. Poco prima delle 19 la strada è stata riaperta. Sul posto anche i vigili del fuoco di Montalcino.

